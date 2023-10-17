Речь идет о подростке Яхель, которую объявили пропавшей без вести после атаки террористов на Израиль.

Стало известно об еще одной жертве атаки террористов ХАМАС на Израиль: палестинцы убили 13-летнюю британку Яхель, которая считалась пропавшей без вести.

О смерти девушки заявила ее семья в комментарии ВВС. Ранее стало известно, что во время штурма территории кибуца Беери, из-за действий ХАМАС погибли мама Яхель, уроженка Британии Лианн. Об этом пишет Independent.

Судьба ее старшей сестры 16-летней Нойя и отца - израильтянина Эли - неизвестна. Пока что их все еще считают пропавшими без вести.

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Близкие семьи Лианн говорили о ней, как о "любимой дочери, сестре, матери, тете и друге, которая обогатила жизнь всех тех, кому посчастливилось знать ее и любить", вспоминает СМИ.

"Она прожила прекрасную жизнь, и ее будет очень не хватать разбитой горем семье и друзьям, которых она оставила", - заявила семья.

В то же время пресса решила не разглашать фамилию погибших Лианн и Яхель.

Там напомнили, что 16 октября глава британского правительства Риши Сунак официально сообщил, что Британия может подтвердить факт смерти "по меньшей мере шести" своих граждан. Еще 10 считают пропавшими без вести.

Однако не известно, добавили ли к соответствующей статистике погибших имя Яхель. В МИД Британии обратились за официальным комментарием по этому поводу, указывает Independent.

В то же время утром глава МИД Британии Эндрю Митчелл подчеркнул, что правительство делает все от себя зависящее, чтобы освободить британцев, которых пленил ХАМАС. Речь шла о 10 человек.

"Мы не знаем, где они, и думаем о них все время. И, конечно, мы решительно поддерживаем попытку Израиля найти их и освободить", - заявил он.

ХАМАС показал миру свою заложницу после нападения на Израиль

16 октября террористы ХАМАС показали миру ролик с израильтянкой, которую они держат в заложниках после вторжения в Израиль (7 октября). Речь идет о 21-летней девушке французского происхождения Мии Шем. В кадре она рассказывает о травме руки и сообщает, что находится в секторе Газа.

На это видео отреагировала израильская армия ЦАХАЛ. Там назвали соответствующий ролик "психологическим террором" и спрогнозировали, что вскоре ХАМАС опубликует больше подобных кадров. Как известно, Израиль держит территорию сектора Газа в блокаде.

По данным Иерусалима, террористы держат в плену 199 человек, тогда как боевики ХАМАС говорят о большем количестве - они угрожают жизни 200-250 лицам.

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