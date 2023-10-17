Военные продолжают наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари прокомментировал, для чего террористы ХАМАС опубликовали видео с пленной израильтянкой французского происхождения Мией Шем.

Как сообщает The Times of Israel, Хагари подчеркнул, что Израиль продолжает наносить удары по террористам в Секторе Газа.

"Хочу подчеркнуть, прекращения огня нет. Мы продолжаем борьбу", - говорит Хагари.

Видео дня

По его словам, ЦАХАЛ продолжает "готовиться к следующим этапам войны". Что касается опубликованного вчера вечером видео ХАМАС с 21-летней заложницей Мией Шем, Хагари говорит, что военные ожидают больше таких роликов, поскольку террористическая группа удерживает более 200 пленных.

"Это психологический террор ХАМАС против граждан Израиля. Мы понимаем, что таких видео будет больше. В этом видео ХАМАС пытается притвориться гуманитарной организацией, хотя на самом деле является убийственной террористической группой", – говорит Хагари.

Он говорит, что следует спросить террористов: "Как 21-летняя девушка, которая пошла на вечеринку, чтобы потанцевать, оказалась похищенной террористической группой в Секторе Газа?".

Видео с заложницей ХАМАС

Вечером 16 октября террористическая группировка ХАМАС впервые обнародовала видео молодой израильтянки французского происхождения, которую захватили в заложники во время кровавого нападения на Израиль 7 октября.

Террористы показали 21-летнюю Мию Шем. Девушка на видео говорит, что получила травму руки и ее доставили в Газу.

Вас также могут заинтересовать новости: