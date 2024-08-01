Он считается организатором нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Глава военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф убит в результате израильского авиаудара в секторе Газа 13 июля.

Его ликвидацию подтвердили израильские военные. Дейф был одной из главных целей для израильских военных. Израильские военные охотились на этого лидера боевиков более 20 лет, пишет Би-би-си. При этом лидера военного крыла радикальной группировки называют одним из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

"Армия обороны Израиля сообщает, что 13 июля 2024 года истребители ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса, и после оценки разведданных можно подтвердить, что Мохаммед Дейф был уничтожен в результате удара", - сказано в заявлении военных.

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В свою очередь ХАМАС пока не прокомментировал сообщения Армии обороны Израиля о ликвидации одного из своих лидеров.

Как пишет Bild, до начала войны в Газе Израиль располагал только очень старыми снимками этого человека. Только в январе ЦАХАЛ получил относительно свежее фото, на котором седой и бородатый Дейф держит в левой руке несколько банкнот, а в правой - пластиковый стаканчик с жидкостью.

Кто такой Мохаммед Дейф

Дейф имеет мифический статус в секторе Газа после того, как сбежал из плена и пережил примерно 7 покушений, в том числе одно в 2002 году, когда он лишился глаза.

Израиль обвинял Дейфа в планировании и осуществлении взрывами автобусов в 1996 году, в результате которых погибли десятки израильтян, а также в причастности к захвату и убийству трех израильских солдат в середине 1990-х годов.

Израиль дважды пытался ликвидировать террориста во время боев с ХАМАС в 2021 году, а до этого - в 2014 году. В ходе покушений погибли его супруга, сын и маленькая дочь.

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