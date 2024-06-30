Израиль резко ответил на угрозы Ирана о 'войне на уничтожение'

Как отметили в МИД страны, "режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения".

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац ответил на угрозы Ирана о "войне на уничтожение", если страна осуществит атаку на Ливан.

Как заявил Кац в X, Израиль готов применить военную силу против Ливана, если группировка "Хезболла" и дальше будет обстреливать израильскую территорию.

"Сегодня Иран угрожает уничтожить Израиль, если Израиль сполна ответит на атаки "Хезболлы" из Ливана. Мой ответ Ирану четкий: если "Хезболла" не прекратит огонь и не уйдет из южного Ливана, мы будем действовать против нее в полную силу, пока безопасность не будет восстановлена и жители не смогут вернуться в свои дома", - заявил он.

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Кац также подчеркнул, что "режим, который угрожает уничтожением, заслуживает уничтожения".

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, Иран пригрозил Израилю "войной на уничтожение" в случае нападения на Ливан.

"Несмотря на то, что Иран считает психологической войной пропаганду сионистского режима о намерении напасть на Ливан, если он начнет полномасштабную военную агрессию, начнется война на уничтожение. Все варианты, в том числе полное привлечение всех фронтов Сопротивления, на столе", - заявило Представительство Ирана в ООН.

На фоне войны в секторе Газа обостряется ситуация на границе Израиля с Ливаном. В той стране лиет поддерживаемое Ираном исламистское движение Хезболла.

Как сообщали журналисты CBS News, в США обеспокоены, что там может открыться новый фронт, что увеличит потребности Израиля в американском оружии. В отличие от внезапного нападения ХАМАСа на Израиль в октябре 2023 года, возможная война с ливанской Хезболлой является тем, о чем израильские военные размышляли годами, говорят официальные лица США.

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