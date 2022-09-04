Оппозиционеры считают, что этот факт свидетельствует о "пресмыкании грузинской власти" Грузинской православной церкви перед Россией и Русской православной церковью.

Представители оппозиционной партии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение" и прозападные общественные деятели выразили возмущение проведением церковной службы на русском языке в главном кафедральном соборе Грузии Светицховели в древней столице страны - Мцхета.

Как сообщает Радио Свобода, ряд оппозиционных телекомпаний показали кадры, где отчетливо слышно литургию на русском или древнеславянском языке.

Оппозиционеры считают, что этот факт свидетельствует о "пресмыкании грузинской власти" Грузинской православной церкви перед Россией и Русской православной церковью.

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Настоятель храма Светицховели архимандрит Илья (Кавсадзе) пояснил, что литургия совершалась не на русском, а на древнеславянском языке, и он не имел права отказывать православным из России, Беларуси или Болгарии молиться на родном языке.

В то же время в Грузии стало известно о другом инциденте языкового характера с выявлением в Батуми русскоязычной школы. По неподтвержденным данным, там учились по российским программам дети россиян, которые переехали в Грузию после начала войны в Украине.

После протестов оппозиции и оппозиционных СМИ министерство образования Грузии заявило, что школа не аккредитована, и она будет закрыта. Департамент расследований Минфина Грузии начал расследование по признакам финансовых нарушений.

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