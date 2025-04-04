Датские власти заявили американскому президенту что он не может вот так взять и аннексировать другую территорию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поставила под сомнение будущее отношений ее страны с США из-за заявлений президента Дональд Трамп о захвате Гренландии.

"Когда вы требуете часть территории Дании, когда мы сталкиваемся с давлением и угрозами со стороны нашего ближайшего союзника, во что мы должны верить в отношении страны, которой мы восхищались столько лет?", - задалась вопросом Фредериксен, передает Politico.

"Вы не можете аннексировать другую страну. Даже с аргументом о международной безопасности", - возразила Фредериксен.

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"Речь идет не только о Гренландии или Дании. Речь идет о мировом порядке, который мы строили вместе на протяжении поколений", - обїяснила премьер-министр.

Фредериксен выразила надежду, что многолетнее партнерство двух стран продолжится и в будущем, но отметила, что стабильность глубоко пошатнулась.

Посягательства Трампа на Гренландию

Еще во времена своего первого президентства Трамп неоднократно размышлял на тему Гренландии. Но теперь, после своего переизбрания он стал более агрессивным в своем желании заполучить остров, отказываясь исключать применение силы для этого.

"Президент считает, что Гренландия стратегически важна, и уверен, что гренландцам будет лучше, если США защитят их от современных угроз в арктическом регионе. Трамп стремится к установлению долгосрочного мира дома и за рубежом", - объяснила "хотелки" своего босса Анна Келли, заместитель пресс-секретаря Белого дома.

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