Демонстрации проходили в ряде городов страны, в том числе в Янгоне и Мандалае.

Силы безопасности Мьянмы убили 114 человек в ходе разгона протестующих.

Читайте такжеВоенные в Мьянме застрелили 7-летнюю девочкуКак сообщает новостной портал Myanmar Now, среди погибших есть дети. Демонстрации проходили в ряде городов страны, в том числе в Янгоне и Мандалае.

Протесты не прекращаются с начала февраля, когда военные отстранили от власти гражданское руководство страны.

По данным правозащитной организации «Ассоциация помощи политическим заключенным», за два месяца протестов в стране были задержаны более 3 тыс. человек. В пятницу, 26 марта, власти отпустили около 300 из них, ранее были освобождены около тысячи, передает kommersant.

После сегодняшних разгонов протестующих количество погибших в Мьянме с момента переворота превысило 440 человек.

Военный переворот в Мьянме

1 февраля военные Мьянмы обвинили гражданскую власть в манипуляциях во время выборов. Они объявили чрезвычайное положение и передали власть в стране командующему ВС Мин Аун Хлаину.

После переворота в крупных городах страны начались акции протеста против военных, которые заканчивались столкновениями с силами безопасности. В марте действия военных осудили США и ЕС и ввели санкции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая