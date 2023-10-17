Совет нацбезопасности выпустил предупреждение.

Совет национальной безопасности Израиля призвал всех израильтян, которые находятся в Турции, как можно скорее покинуть ее.

Заявление публикует издание Ynet. Предупреждение о потенциальной опасности подняли на самый высокий уровень. Гражданам, которые остаются в Турции, рекомендуют максимально сократить пребывание в общественных местах, соблюдать "скромность" в отношении израильских и еврейских символов, а также избегать посещение еврейских мест.

Также выпущено предпупреждение о поездках в Марокко. "Есть опасения, что мотивация террористических элементов и отдельные угрозы совершить нападения на израильтян в различных странах мира возрастут", - добавили в Совете нацбезопасности.

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Позиция Турции в этой войне: что известно

Напомним, после нападения ХАМАС на Израиль, в Турции призвали обе стороны "отказаться от применения силы" и действовать сдержанно.

Позже в Турции осудили требование израильской армии, чтобы жители северной части Сектора Газа в течение суток эвакуировались на юг. Они назвали это заявление совершенно неприемлемым.

Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что они отправили в Египет помощь для Газы, а также обещал продолжать оказывать гуманитарную поддержку.

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