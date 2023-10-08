Турецкие дипломаты заявили о готовности "внести максимальный вклад", чтобы помощь прекратить конфликт.

Турция осудила гибель мирных граждан и выразила готовность помочь в прекращении и взятии под контроль войны между Палестиной и Израилем.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции. Там отметили, что обеспокоены насилием и напряженностью в Израиле и Палестине.

"Мы придаем большое значение скорейшему восстановлению спокойствия в регионе... Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут пользы никому, и призываем стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов", - заявили в МИДе.

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Турецкие дипломаты также заявили о готовности "внести максимальный вклад", чтобы помощь прекратить конфликт.

"Как Турция, мы всегда готовы внести максимальный вклад, чтобы гарантировать, что эти события можно будет взять под контроль, прежде чем они перерастут в дальнейшую эскалацию и распространятся на более широкую территорию. В этой связи мы продолжаем интенсивные контакты с заинтересованными сторонами", - сказано в заявлении.

МИД Турции также отметил необходимость решения проблемы создания двух государств. "Мы приглашаем стороны отказаться от применения силы и без дальнейших промедлений работать над долгосрочным решением", - говорится в сообщении.

Война в Израиле 2023 - новости

Как сообщал УНИАН, 7 октября рано утром группировка ХАМАС атаковала на Израиль. Боевики из сектора Газа совершили массированный ракетный удар, а также прорвали границу и проникли в населенные пункты на территории Израиля, убивая мирных жителей и захватывая их в плен.

Израиль начал операцию "Железные мечи" против боевиков ХАМАС и наносит ответные удары по сектору Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль и палестинцев "действовать разумно". "Мы призываем все стороны действовать разумно и держаться подальше от импульсивных шагов, которые повышают напряженность", - сказал Эрдоган.

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