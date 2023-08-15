На пункте пропуска "Корчева", который находится на границе между Украиной и Польшей, спасли маленького мальчика.

Как сообщают в Пограничной службе Польши, инцидент произошел 13 августа. Украинка, которая въезжала в Польшу, сказала пограничникам, что ее пятилетний сын несколько раз обмотал ремень безопасности вокруг шеи и начал задыхаться. Из-за блокировки она не могла его освободить.

Пограничники быстро разрезали ремень безопасности, освободили мальчика и вытащили из машины. После оказания необходимой первой помощи семья смогла продолжить поездку.

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Инциденты на границе Польши и Украины

Напомним, прошлой весной в Польше офицер пограничной заставы спас жизнь младенца из Украины, который внезапно перестал дышать и начал синеть.

Мужчина привел его в чувство и передал врачам скорой медицинской помощи. Инцидент попал на видео.

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