Дипломатическое присутствие США в некоторых регионах мира будет резко сокращено.

Администрация Трампа планирует масштабную реорганизацию Государственного департамента (аналог МИД), которая предусматривает в том числе значительное сокращение дипломатического присутствия США в Африке. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на слова американских чиновников и проект соответствующего указа, копия которого попала к журналистам.

Издание отмечает, что авторство документа непонятно, а глава госдепартамента Марко Рубио прямо назвал его фейком. Однако идеи, изложенные в проекте указа, уже длительное время обсуждались среди американских чиновников. Также в NYT не исключают, что это может быть не окончательная версия, и финальный вид указа может быть немного другим.

Документ, достоверность которого не подтверждена, призван "упорядочить выполнение задач", одновременно сократив "расточительство, мошенничество и злоупотребления" в работе внешнеполитического ведомства. Все изменения планируют реализовать до 1 октября.

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Среди прочего проект указа предусматривает следующие изменения:

Экзамен для начинающих дипломатов отменяется, а вместо него будет ряд критериев найма, которые включают "соответствие внешнеполитическому видению президента".

Распускаются региональные бюро Госдепа, которые помогают разрабатывать и внедрять политику в определенных частях земного шара. Вместо этого эти функции будут переданы в четыре "корпуса" - Евразийский (Европа, Россия и Центральная Азия); Центрально-Восточный (арабские страны, Иран, Пакистан, Афганистан); Латиноамериканский и Индо-Тихоокеанский (Восточная Азия, Юго-Восточная Азия, Индия, Бангладеш, Шри-Ланка, Непал, Бутан и Мальдивы).

Бюро по делам Африки распускается. Политику США в странах к югу от Сахары передадут в руки значительно меньшего офиса специального посланника по делам Африки. Все "несущественные" посольства и консульства в этой части Африки будут закрыты до 1 октября.

Ликвидируются бюро по вопросам демократии и прав человека, по вопросам беженцев и миграции и по вопросам сотрудничества с международными организациями.

Реформы Трампа: крупнейшие скандалы

Как писал УНИАН, новая президентская администрация США инициировала масштабное сокращение государственных расходов, сосредоточившись преимущественно на оборонном бюджете и международной помощи. В частности большим скандалом стала ликвидация государственного департамента, который занимался программами гуманитарной помощи по всему миру.

Специально под Илона Маска в правительстве США создали новый "департамент эффективности", который должен был бы заниматься оптимизацией расходов в других государственных органах США. Однако на практике работа департамента сопровождается постоянными скандалами, в частности из-за возможного сотрудничества с россиянами.

Также мы рассказывали, что Госдепартамент закрыл отдел, который целенаправленно боролся с распространением российской дезинформации и пропаганды в американском информационном пространстве.

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