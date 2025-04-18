Об инциденте уже уведомили Конгресс, возможно, к делу подключат ФБР.

Созданный под Илона Маска Департамент эффективности правительства США (DOGE) мог слить россиянам конфиденциальную информацию из баз данных правительственных структур Америки. Об этом сообщает издание NPR.

В частности такими подозрениями с журналистами поделились сотрудники Национального совета США по трудовым отношениям. Это небольшое правительственное агентство занимается фактами злоупотреблений на рынке труда и по роду своей деятельности располагает большим массивом конфиденциальной информации, потенциально интересной врагам США.

В марте департамент DOGE проверил агентство на предмет того, можно ли на нем сэкономить государственные расходы. При этом сотрудники департамента Маска потребовали дать им высочайший уровень доступа к базе данных агентства. Когда же подчиненным Маска дали доступ, сотрудники агентства заметили исходящий трафик из их базы данных.

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Чиновники опасаются, что DOGE мог скопировать такую чувствительную информацию, как сведения о деятельности профсоюзов, данные о судебных делах и сведения о корпоративных тайнах множества американских компаний.

При этом члены команды DOGE попросили не регистрировать их деятельность в системе, а затем, похоже, пытались замести следы своей активности, выключив инструменты мониторинга и вручную удалив записи о своем доступе.

А дальше ситуация стала еще более подозрительной, потому что сотрудники агентства зафиксировали попытки подключения к их базе данных с IP-адреса в России. Причем тот, кто пытался войти в систему, использовал для этого один из недавно созданных аккаунтов DOGE — с правильным логином и паролем.

По этим фактам началась внутренняя проверка, однако собеседники журналистов говорят, что на самом деле уже пора подключать к этому ФБР и другие компетентные органы. Также представители Нацсовета по трудовым отношениям США уже сообщили об инциденте в Конгресс.

Илон Маск симпатизирует Путину

Как писал УНИАН, недавно отец Маска в интервью журналистам признался, что вся их семья восхищается российским диктатором Владимиром Путиным и считает его примером "сильного лидера". По его словам, Илон в этом плане не является исключением.

Также мы рассказывали, что украинский МИД раскритиковал социальную сеть X, которая принадлежит Илону Маску, за сокрытие информации о военных преступлениях России.

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