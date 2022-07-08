Для Кремля остаются приоритетными расходы на оборону и соцподдержку граждан

Многие отрасли российской экономики ждет сокращение финансирования. А все - из-за развязанной президентом РФ Владимиром Путиным полномасштабной войны против Украины. Ведь сотни ракет, которые Россия выпускает по мирным городам, - это бешеные деньги.

Как рассказала в эфире сюжета FreeДом экономист Наталья Зубаревич, больше четверти всего федерального бюджета тратятся на национальную оборону и национальную безопасность.

"Милитаризированность расходов бюджета немаленькая, но этому нет предела", - объяснила она.

Так, 150 млрд рублей будет сэкономлено на науке, сельское хозяйство лишат 25 млрд рублей, космос - 21,4 млрд рублей, 11,5 млрд рублей потеряют инновации. Также за войну заплатят крымчане, их бюджет сократится почти на 16 млрд рублей.

"Сокращение импорта и сокращение поступлений от импортных налогов и импортного НДС - это произошло. Увеличение расходов на войну - это произошло. Поэтому сокращается экономика, сокращаются доходы бюджета в РФ", - отметил Александр Мертенс, профессор кафедры финансов Национального университета Киево-Могилянской академии.

Для Кремля остаются приоритетными расходы на оборону и соцподдержку граждан. Будут профинансированы пенсии, говорится в сюжете.

Развивать промышленность в условиях всемирной изоляции невозможно. Да еще и бюджет на эту отрасль урезают на 200 млрд рублей. Кроме того, торговля в РФ просела капитально, цены сильно выросли.

Ранее сообщалось, что отрицательным ростом экономики и ущербом от санкций ЕС в Кремле пытались объяснить в Кремле реальную ситуацию с экономикой России. Реальность показывают цифры: по данным экономистов, после начала полномасштабной войны с Украиной жители РФ начали беднеть.

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