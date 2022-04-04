Одиозный российский чиновник прибег к прямым угрозам в адрес Альянса.

Одиозный гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в день основания НАТО назвал его "главной мировой угрозой" и посоветовал его членам помнить, что "Россия наблюдает за ними из космоса".

Об этом он написал в Telegram.

В частности, Рогозин напомнил, что 4 апреля 1949 года представителями двенадцати стран (Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Франция) подписали Североатлантический Договор и фактически основали НАТО.

"Так родилась НАТО - главная угроза всему миру, который пережил Вторую мировую войну. Я хотел бы, чтобы мои старые знакомые по работе в Брюсселе, особенно Столтенберг, в день рождения НАТО полюбовались своим офисом с помощью спутникового снимка с космического аппарата Роскосмоса. Ребята мы за вами наблюдаем. Имейте в виду", - написал он.

К своей публикации опальный россиянин прикрепил якобы космический снимок штаб-квартиры Альянса в Брюсселе, сделанный российским спутником "Ресурс-П".

Ранее кремлевские пропагандисты угрожали нападением России на страны НАТО. В частности, приглашенные пропагандистом Соловьевым "эксперты" демонстрировали карту Европы со стрелками гипотетической переброски войск РФ, утверждая о якобы намерениях Кремля оккупировать балтийские страны и продвинуться вглубь Западной Европы.

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