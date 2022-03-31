Видо обвиняют в "недостаточной квалификации".

Руководителя ГУ военной разведки Франции генерала Эрика Видо в ближайшее время отправят в отставку из-за того, что он не смог предсказать войну в Украине.

Об этом сообщает французская газета Figaro со ссылкой на источник в армии.

Как узнали СМИ, Видо обвиняют в "недостаточной квалификации".

Видо назначили на пост главы разведки прошлым летом, до этого он руководил силами специальных операций.

Еще в начале марта начальник генштаба генерал Тьерри Буркхард признал в разговоре с журналистами различие в оценках французов и британцев с американцами по поводу возможного вторжения РФ в Украину.

"Американцы сказали, что русские собираются атаковать, и они были правы. Наши службы скорее думали, что захват Украины будет иметь ужасную цену и что у русских есть другие варианты свержения Владимира Зеленского", - поделился Буркхард.

Как писал УНИАН, Франция повысила боевую готовность своих ядерных сил. Сейчас три из четырех атомных подводных лодок в последние несколько дней находились в море для маневров.

Вас также могут заинтересовать новости: