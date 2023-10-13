Остин встретится с израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке Израиля.

Министр обороны США Ллойд Остин посетит Израиль. Визит состоится в пятницу, 13 октября 2023 года.

Об этом сообщается на сайте Пентагона. Отмечается, что Остин встретится с израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке Израиля после субботнего нападения на страну боевиков группировки ХАМАС.

Ожидается, что Остин встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить оперативное планирование и цели Израиля, а также потребности в помощи в области безопасности.

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"Это посылает совершенно четкий сигнал о глубине приверженности США безопасности Израиля. Что совершенно ясно, так это приверженность этой администрации и нашего правительства поддержке израильского народа в его работе по восстановлению безопасности своего народа", – сказал высокопоставленный представитель Пентагона.

Война в Израиле: реакция США

После того, как 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны сектора Газа с последующим проникновением боевиков ХАМАС в приграничные населенные пункты, сопровождающееся жестокими убийствами населения, в США осудили атаку. Вашингтон высказал приверженность безопасности Израиля и пообещал оказать стране необходимую поддержку.

В Средиземное море отправили крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford и крейсер класса Ticonderoga USS Normandy вместе с несколькими эсминцами. Также американская сторона поставила Израилю снаряды для системы "Железный купол".

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