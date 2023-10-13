Детали в Белом доме раскрывать не стали.

Президент США Джо Байден на следующей неделе обнародует свой запрос на дополнительное финансирование, включая выделение средств для Украины и Израиля.

Как пишет Reuters, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. При этом она не стала раскрывать других деталей.

Источник агентства, знакомый с этим вопросом, ранее сообщил, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украине, которая уже 20 месяцев борется российскими оккупантами.

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"Некоторые республиканцы заявили, что будут сопротивляться попыткам связать помощь Израиля с помощью Украины. Любая мера по финансированию должна быть одобрена Сенатом США, возглавляемым коллегами Байдена, демократами, и контролируемой республиканцами Палатой представителей, которая столкнулась с кризисом лидерства, что не позволяет ей одобрить какие-либо меры", – отметили журналисты.

Помощь Украине от США: последние новости

Соединенные Штаты являются одним из крупнейших доноров помощи Украине. Так, с начала полномасштабного вторжения РФ Вашингтон оказал военную поддержку более чем на 40 млрд долларов.

Недавно Штаты объявили о предоставлении нового пакета помощи стоимостью 200 млн долларов. В него вошли боеприпасы к HIMARS, ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, ракеты для ПТРК TOW, ПТРК АТ-4, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другое оборудование.

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