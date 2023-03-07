Штаты не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах на войне.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ЧВК "Вагнера" показала себя в войне в Украине эффективнее, чем регулярная армия страны-агрессора.

Об этом он заявил во время поездки на Ближний Восток. Остин добавил, что методы "вагнеровцев" были интересными, но немыслимыми.

"Они использовали каторжников, заключенных, чтобы регулярно руководить своим наступлением, однако я не думаю, что они продолжают вербовать из тюрем. Но эти типы методов были действительно интересными, откровенно говоря, немыслимыми", - сказал Остин.

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По словам главы Пентагона, США видели, как многие заключенные быстро погибали на поле боя.

"Но вы знаете, они немного лучше российских сил. Мы не видели образцовых действий российских войск в больших масштабах", — резюмировал он.

Война в Украине - роль "вагнеровцев"

По оценке аналитиков ISW, РФ может потерять все элитные отряды ЧВК"Вагнер" под Бахмутом.

Недавно основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что ВСУ загоняют его подразделения под Бахмутом в ловушку. Отдельно, украинские защитники сформировали несколько группировок для блокирования и окружения наемников ЧВК.

В ЧВК неоднократно жаловались, что Минобороны РФ не поставляет им боеприпасы под Бахмут. По словам Пригожина, российский фронт "посыплется", если боевики "Вагнера" погибнут под Бахмутом и не возьмут город.

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