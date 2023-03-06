Эксперт предполагает, что сначала будет разрушена логистика между полуостровом и материковой Россией.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, по какому сценарию могут освобождать оккупированный Крым. Он убежден, что высадки украинского морского десанта на территорию полуострова не будет.

"Во-первых, у нас нет такого ресурса, чтобы заниматься такой бессмыслицей. Во-вторых, это действительно бессмыслица. Потому что на сегодня десантирование такого типа заканчивается большими потерями как в технике, так и в человеческом ресурсе. Кроме всего прочего, на вооружении у российских оккупантов в Крыму находятся дорогостоящие противокорабельные ракетные комплексы "Бастион". Нет смысла для десантирования", – объяснил эксперт в интервью ТСН.

По его словам, Крым будут освобождать по тому же сценарию, что и остров Змеиный. Сначала будет разрушена логистика между полуостровом и материковой Россией. Впоследствии украинские войска возьмут под полный контроль северо-восточную часть Черного моря и Азовского моря.

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"Такие возможности у нас есть как с использованием противокорабельных ракетных комплексов, так и непосредственно надводных дронов. Мы давно не слышали ничего о надводных дронах, которые в свое время наделали шума в бухте Севастополя. Почему не слышали? Не потому ли, что сейчас происходит процесс накопления этих дронов для того, чтобы когда это будет необходимо, они были использованы?" – добавил Коваленко.

Эксперт предполагает, что эти комплексы могут использовать для того, чтобы перерезать логистику россиян и установить полный огневой контроль на территории Крыма с постоянным уничтожением каждого военного объекта российских оккупантов на полуострове.

"Не будет никакого десантирования. Через некоторое время вообще на территории Крыма не останется полноценной боеспособной группы войск российских оккупантов. Особенно, если не будет логистики. Кто тогда будет сидеть в этих окопах?!" – подчеркнул Коваленко.

Освобождение Крыма

В начале марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина пересмотрит стратегию освобождения Крыма. Документ, который был принят в 2021 году, необходимо обновить, чтобы он соответствовал реалиям сегодняшнего дня.

Свое видение того, какой будет деоккупация полуострова, недавно представил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес. По его словам, для освобождения полуострова Украина нуждается в дальнобойном оружии.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что оккупанты не уйдут из Крыма легко, однако и ожесточенных боев за полуостров не будет.

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