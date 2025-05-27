Ожидается, что после двухдневного визита в Москву главный дипломат Анкары посетит украинскую столицу.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с правителем РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после прямых контактов между Киевом и Москвой. После Москвы глава турецкой дипломатии посетит Киев.

Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции, пишет Reuters.

"Во время встречи Путин и Фидан обсудили инициативы, недавно осуществленные для прекращения войны между Украиной и Россией и развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле", - заявил источник.

Видео дня

Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с Путиным и главным переговорщиком РФ Владимиром Мединским, а во вторник должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам источника, также обсуждались экономические и энергетические вопросы. В Кремле отметили, что главной темой переговоров станут двусторонние отношения, но ситуация в Украине также будет на повестке дня.

Турция, которая является членом НАТО, неоднократно заявляла о готовности принять мирные переговоры. Накануне визита турецкий источник подтвердил, что Фидан повторит это предложение:

"Фидан повторит предложение Анкары принять стороны и продолжит играть роль "посредника".

Ожидается, что после визита в Москву Хакан Фидан отправится в Киев, чтобы встретиться с украинскими чиновниками и продолжить диалог, начатый на недавних переговорах в Стамбуле.

Переговоры в Турции - главные новости

Как сообщал УНИАН, 16 июня состоялась первая с 2022 года прямая встреча делегаций Украины и России. Согласно официальным заявлениям, они говорили о возможности прекращения огня, обмене пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальной личной встрече между Зеленским и Путиным.

Инициатором переговоров выступила российская сторона - на фоне международного давления, в частности со стороны США и ЕС, которые требовали немедленного прекращения боевых действий.

Эксперты считают, что таким образом Москва пыталась избежать санкций и гнева президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленский предложил Путину лично встретиться в Стамбуле, если тот хочет прекратить войну, однако кремлевский правитель не приехал.

Во время переговоров россияне выдвинули требование, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ незаконно считает частью своего государства. По данным СМИ, украинской стороне заявили, что Россия "готова воевать вечно".

Вас также могут заинтересовать новости: