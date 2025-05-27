Глава МИД Фидан во время визита в Россию подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан во время визита в Москву подтвердит готовность его страны стать посредником в новом раунде переговоров между Киевом и Москвой, пишет Hürriyet.

Отмечается, что во время визита в Россию Фидан встретился с диктатором Путиным. Их встреча длилась около часа.

Визит главы турецкой дипломатии в Россию продлится два дня. Ожидается, что он встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и главой Министерства обороны России Андреем Белоусовым.

Видео дня

Издание пишет, что Фидан подчеркнет приверженность Турции к справедливому и длительному миру в полномасштабной войне и подтвердит готовность страны внести свой вклад в качестве посредника в новом раунде переговоров.

Переговоры в Турции - главные новости

Как сообщал УНИАН, 16 июня состоялась первая с 2022 года прямая встреча делегаций Украины и России. Согласно официальным заявлениям, они говорили о возможности прекращения огня, обмене пленными в формате 1000 на 1000, а также потенциальной личной встрече между Зеленским и Путиным.

Инициатором переговоров выступила российская сторона - на фоне международного давления, в частности со стороны США и ЕС, которые требовали немедленного прекращения боевых действий.

Эксперты считают, что таким образом Москва пыталась избежать санкций и гнева президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленский предложил Путину лично встретиться в Стамбуле, если тот хочет прекратить войну, однако кремлевский правитель не приехал.

Во время переговоров россияне выдвинули требование, чтобы украинские войска оставили территории, которые РФ незаконно считает частью своего государства. По данным СМИ, украинской стороне заявили, что Россия "готова воевать вечно".

Вас также могут заинтересовать новости: