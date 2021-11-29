Евросоюзу нужно извлечь уроки из гибридной атаки, отметила председатель Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что самопровозглашенному "президенту" Беларуси с помощью гибридной атаки не удалось подорвать единство Евросоюза.

Евросоюзу и НАТО необходимо работать "рука об руку", рассказала еврочиновница во время встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и латвийским премьером Артурсом Кришьянисом Кариньшем, на которой обсуждали миграционный кризис, пишет nato.int.

Ляйен подчеркнула, что противники ЕС прибегают к гибридным атакам, чтобы отвлечься от собственных внутренних проблем. Глава ЕК полагает, что Евросоюзу необходимо извлечь уроки из атаки.

Читайте такжеЛукашенко развязал против Евросоюза гибридную войну – премьер Польши"Лукашенко не удалось подорвать единство и солидарность ЕС. Мы все вместе противостоим его гибридной атаке… Важно, чтобы Европейский Союз и НАТО работали рука об руку. Мы проверяем и координируем наши действия в кризисных ситуациях во время регулярных учений, и мы усиливаем нашу координацию, сотрудничество по вопросам устойчивости, ситуационной осведомленности и борьбы с дезинформацией", – отметила она.

Напомним, Беларусь с конца мая помогает тому, чтобы на ее территорию в Евросоюз нелегально попадали мигранты. Таким образом Минск отреагировал на то, что западные страны ужесточили санкции в отношении белорусского государства. В ЕС действия Беларуси назвали "гибридной атакой".

Позже стало известно, что в Евросоюзе готовят новый санкционный пакет против режима Александра Лукашенко из-за миграционного кризиса.

Особенно напряженная ситуация наблюдалась на границе Польши с Беларусью. СМИ писали, что через границу удалось прорваться десяткам мигрантов.

Автор: Екатерина Присяжнюк