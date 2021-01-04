Доброволец не сможет привезти с собой ни телефон, ни компьютер, ни книги.

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции объявил о поиске добровольца, который готов в одиночку на неделю отправится на остров, чтобы смотреть фильмы и наблюдать за волнами.

Читайте такжеВ Шотландии ищут желающих за деньги жить в замке и пить кофеОб этом сообщается на сайте мероприятия.

Добровольца поселят на маяке, переделанном в люксовый отель с кинотеатром, который находится на острове Патер Ностер шведского архипелага Бохуслен.

«У вас будет все, что вам нужно: отличная еда, напитки и мягкая кровать - вопрос о выживании не стоит. Но вы не сможете привезти с собой ничего: телефон, компьютер, даже книгу. Все что вам доступно - наблюдать за волнами и смотреть фильмы», - заявил арт-директор мероприятия Йонас Холмберг.

Всего киноману предстоит просмотреть 60 картин из лайн-апа фестиваля. Он должен быть готов к длительной изоляции и записи ежедневного видеоблога.

Холмберг объяснил, что идея эксперимента возникла на фоне пандемии коронавируса, из‑за которой людям массово пришлось наслаждаться фильмами в одиночестве. Такой режим просмотра, по его мнению, изменил восприятие кинематографа у людей.

Гетеборгский кинофестиваль в Швеции

Ежегодный кинофестиваль.

Впервые был проведён в 1979 году.

На первом Гетеборгском кинофестивале в трех залах показали 17 фильмов, которые посмотрело три тысячи посетителей.

Сегодня этот фестиваль является крупнейшим в Скандинавии; здесь ежегодно в течение десяти дней в январе-феврале показывают примерно 450 фильмов из шестидесяти стран.

Гетеборгский кинофестиваль играет важное значение с точки зрения заключения договоров в области киноиндустрии.

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Автор: УНИАН