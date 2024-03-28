Сроки продлили до конца сентября этого года.

Будапештский транспортный центр (BKK) объявил о продлении бесплатного проезда для беженцев из Украины в общественном транспорте до 30 сентября 2024 года, сообщает проект SchengenVisaInfo.

Отмечается, что такой шаг позволяет беженцам и в дальнейшем иметь доступ к транспортным услугам, просто предъявив действительный украинский проездной документ для удостоверения личности. Однако с 1 апреля 2024 года эта бесплатная услуга больше не будет распространяться на местные автобусы и HÉV в Будапеште.

Воспользоваться услугой могут беженцы, если они имеют официальный проездной документ Украины (украинский паспорт, украинское удостоверение личности, украинский вид на жительство, студенческий билет или любой другой документ).

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Как объясняет ведомство, документы, дающие право на бесплатный проезд, остаются действительными на рейсах BKK за исключением отдельных случаев.

Введение бесплатного транспорта для беженцев из Украины впервые было запущено 4 марта 2022 года. Затем решение продлевалось до конца марта 2023 года.

Украинские беженцы

В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения России более 14 миллионов украинцев - а это почти треть населения страны – были вынуждены покинуть свои дома. Еще более 6,5 миллиона из них сейчас живут за пределами страны как беженцы.

Из-за войны в украинском обществе появились новые измерения социальной дифференциации. В частности, украинцы негативно относятся к соотечественникам, выехавшим за границу, особенно мужчинам.

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