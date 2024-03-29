Все лица, имеющие временную защиту, смогут изменить ее на разрешение временного проживания.

Польское правительство запланировало ряд изменений для беженцев из Украины. В частности, хотя упростить систему получения разрешений на временное проживание для украинцев. Об этих изменениях рассказал министр Министерства внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик, пишет naszwybir.pl.

"Мы подготовили систему, которая позволит всем лицам с PESEL UKR, получить разрешение на временное проживание. Независимо от того, работают они или не работают, пенсионеры они или студенты, ребенок до 6 лет или старше 6 лет. Это будет автоматическая система, которая с помощью одного положения изменит статус временной защиты на статус временного проживания", – отметил чиновник.

Однако будет возможность выбора: лицо хочет остаться под временной защитой PESEL UKR, или хочет получить разрешение на временное проживание. Для украинцев будет создана отдельная система получения разрешений на временное проживание, которые не будут выдаваться воеводскими управлениями "где есть большие очереди", а отдельными органами, что должно способствовать быстрой выдаче разрешений.

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Такие лица должны будут с 1 июля 2024 года до 30 сентября 2025 года регистрироваться на вновь созданном электронном портале и посещать управления городов, чтобы оформить там необходимые документы. В дальнейшем они будут проверяться Агентство внутренней безопасности, Пограничной службой и полицией. Первые разрешения на временное пребывание будут выдаваться с 2025 года и будут действительными 3 года.

"Статус человека юридически изменится только тогда, когда он лично придет и заберет разрешение на временное проживание. До этого момента он будет находиться под временной защитой", – подчеркнул Дущик.

Временная защита для украинцев в Польше будет продолжаться, пока это будет возможно на основе регламентов ЕС.

Сейчас вопросы пребывания украинцев урегулированы до 30 июня 2024 года. Министерство разработало план изменений в спецзакон, которые должны изменить механизм.

Украинцы за рубежом

Будапештский транспортный центр (BKK) объявил о продлении бесплатного проезда для беженцев из Украины в общественном транспорте до 30 сентября 2024 года.

Украинские беженцы неохотно едут во Францию. По последним оценкам территория Евросоюза стала временным домом для 4,3 миллиона украинских беженцев после полномасштабного вторжения России.

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