Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки немецкого производства, ранее состоявшие на вооружении швейцарской армии.
Об этом сообщает DW.
Швейцария вернула 42 таких танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010 и 2011 годах. В минобороны Швейцарии заявили, что теперь Германия "может свободно принимать решение о дальнейшей судьбе этих машин".
Издание отмечает, что на фоне вооруженного конфликта в Украине Германия рассматривает возможность предоставления оружия другим странам Европы, для повышения их обороноспособности.
Ранее Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти потери немецкими танками Leopard. В апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.
Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Также в Польше основной системой ПВО будет американский Patriot.