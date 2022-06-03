Судьбу 42 танков Leopard 2 A4 будет решать федеральное правительство ФРГ.

Швейцария разрешила Германии поставлять другим европейским странам танки немецкого производства, ранее состоявшие на вооружении швейцарской армии.

Об этом сообщает DW.

Швейцария вернула 42 таких танка Leopard 2 A4 производителю Rheinmetall в 2010 и 2011 годах. В минобороны Швейцарии заявили, что теперь Германия "может свободно принимать решение о дальнейшей судьбе этих машин".

Издание отмечает, что на фоне вооруженного конфликта в Украине Германия рассматривает возможность предоставления оружия другим странам Европы, для повышения их обороноспособности.

Ранее Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти потери немецкими танками Leopard. В апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams для Войска Польского.

Польша решила приобрести около 500 американских ракетных систем залпового огня HIMARS. Также в Польше основной системой ПВО будет американский Patriot.

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