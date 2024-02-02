В то же время для лиц, получающих в ФРГ социальную помощь, правила, наоборот, становятся более жесткими.

Вслед за Бундестагом (Федеральным собранием) Германии новое законодательство о гражданстве одобрила и Палата федеральных земель (Бундесрат). Согласно новым нормам, отныне иностранцам, желающим получить паспорт ФРГ, не нужно отказываться от собственного гражданства, сообщает AFP.

Отмечается, что реформа законодательства о гражданстве ФРГ облегчает получение паспорта гражданина страны и разрешает двойное гражданство. Так, теперь иностранцы смогут получить немецкое гражданство не после восьми, а уже после пяти лет легального проживания в Германии. В случае "особенно успешной интеграции" этот срок может быть сокращен до трех лет.

При этом, учитывая нынешние пропалестинские протесты в Германии, иностранцу для получения гражданства ФРГ в дальнейшем необходимо будет подтвердить преданность не только немецкой конституции, но и защите евреев.

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Получение немецкого гражданства украинцами

Германия упростила получение гражданства. Согласно новому закону, часть украинских беженцев смогут претендовать на паспорт ФРГ уже с 2025 года. Одним из основных положений закона является сокращение срока проживания в Германии с 8 до 5 лет для получения права на получение гражданства. А в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года.

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