От реформы, которую предлагает МВД страны, выиграют более двух миллионов иностранцев в Германии.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер предлагает значительно снизить требования для иностранцев относительно получения гражданства страны.

Как пишет газета Bild со ссылкой на протокол конференции с участием федерального и земельных министерств внутренних дел, немецкое гражданство автоматически предлагается предоставлять рожденным в Германии детям, если хотя бы один из родителей легально проживает в стране по меньшей мере пять лет (сейчас - 8 лет).

Также предлагается сократить срок проживания, необходимый для получения немецкого паспорта, с восьми до пяти лет. В исключительных случаях натурализация возможна за три года.

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Кроме этого, предлагается отменить требование об обязательном отказе от предыдущего гражданства.

Пенсионерам старше 67 лет предлагается отменить обязательный письменный экзамен на знание немецкого языка. Достаточно "способности к устному общению". Обязательный тест на знание истории и политического устройства Германии также могут отменить для этой группы иностранцев.

Как отмечает Bild, от реформы выиграют более двух миллионов иностранцев в Германии.

Ожидается, что проект нового закона может внесен на общее обсуждение правительства до Рождества.

Гражданство Германии: как получить

Германия считается одним из наиболее привлекательных государств в Европе для эмиграции. Впрочем, немецкое законодательство по натурализации иностранцев является достаточно консервативным.

Среди возможных способов получения немецкого паспорта являются: брак с гражданином Германии; ведение бизнеса в этом государстве; воссоединение семьи; по праву рождения; лица, которые официально работают по программе "Голубая карта"; иностранцы, получившие статус беженца.

Каждый из этих способов получения гражданства Германии имеет свои условия и ограничения, которые надо обязательно учитывать.

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