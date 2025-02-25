Франция, Британия и некоторые другие европейские страны готовы взять на себя основные обязательства по предоставлению послевоенных гарантий безопасности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал "поворотный момент" в попытках президента США Дональда Трампа сменить свои взгляды на войну в Украине. Тем не менее ему не удалось добиться от Вашингтона обязательств по поддержке любого развертывания европейских войск после завершения боевых действий.

Об этом журналистам Financial Times сообщили чиновники, которые знакомы с ходом обсуждений, добавив, что в Европе все же хотят заручиться поддержкой США для предоставления гарантий безопасности Украине.

В издании напомнили, что 27 февраля в Вашингтон планирует прибыть премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который хочет добиться от Трампа предоставления Украине конкретных гарантий безопасности.

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По словам чиновников, Стармер вместе с Макроном и другими европейскими лидерами работают над предложением по гарантиям безопасности для Украины, которое британский премьер хочет представить Трампу во время их встречи. В частности, рассматривается развертывание "сил успокоения", которые будут опираться на поддержку со стороны США.

Кроме того, Франция, Британия и некоторые другие европейские страны готовы взять на себя основные обязательства по предоставлению послевоенных гарантий безопасности для Украины, отметили чиновники. Тем не менее в Европе хотят, чтобы США оказали логистическую и разведывательную поддержку, чтобы обеспечить военную защиту для успешного выполнения миротворческой миссии.

Чиновник из Франции рассказал журналистам, что пока нет окончательного соглашения о характере американской поддержки Украины, поскольку обсуждения находятся на предварительной стадии. Он добавил, что Трамп не возражает против того, чтобы американцы предоставили некоторые гарантии безопасности.

Большая часть беседы между Трампом и Макроном во время его поездки в Вашингтон была посвящена тому, как обеспечить соблюдение Россией условий прекращения огня, поделился французский чиновник. Он подчеркнул, что президент Франции избегал критики лидера Белого дома, но возразил, когда президент США заявил о том, что Вашингтон предоставил Украине гораздо больше помощи, чем Европа.

"Я думаю, что визит был успешным, поскольку стратегия Макрона заключается в том, чтобы не расстраивать Трампа, пытаясь продать ему всеобъемлющую мирную сделку, поддерживаемую США. Он добился прогресса на этом фронте, даже если Трамп оставался довольно неуловимым", - сказал бывший дипломат и эксперт Института Монтеня в Париже Мишель Дюкло.

В издании подчеркнули, что другие европейские дипломаты также считают, что Макрону удалось добиться прогресса в том, чтобы переманить Трампа на сторону Европы. Тем не менее они опасаются, что президент Франции мог переоценить сговорчивость лидера Белого дома.

"Он сыграл хорошо. Вежливый, дружелюбный, но при этом бросил вызов лживому нарративу о финансировании Украины", - заявил в беседе с журналистами один из чиновников.

В комментарии изданию президент Эстонии Алар Карис рассказал, что в отношении отправки европейских войск в Украину некоторые страны все еще не готовы. Он добавил, что трансатлантические связи важны для Европы.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Ранее секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что гарантии безопасности для Украины от международных партнеров должны быть конкретными, включая возможность применения ядерного оружия. В частности, он считает, что гарантии безопасности должны предусматривать готовность применения ядерного оружия со стороны Франции и Великобритании.

Кроме того, в CNN писали, что США сопротивляются включению гарантий безопасности в соглашение о полезных ископаемых. По данным издания, Украина уже убрала из проекта соглашения наиболее проблемные вопросы.

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