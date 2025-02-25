Однако два лидера договорились о развертывании европейских миротворцев, как только мирное соглашение будет достигнуто.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон показали резкие разногласия в подходе к Украине, обнажив раскол между США и Европой по поводу попытки Трампа быстро договориться с РФ о прекращении огня.

Как пишет Reuters, на переговорах Трамп и Макрон показывали дружеские отношения. Но Макрон ясно дал понять, что не согласен с Трампом по некоторым ключевым вопросам относительно Украины.

Трамп отказался называть властелина Кремля Путина диктатором, а Макрон сказал, что было очевидно, что Россия "является агрессором". "Путин нарушил мир", - сказал Макрон.

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При этом Трамп выразил желание как можно скорее добиться прекращения огня и сказал, что пытается договориться о нем между Украиной и РФ. Он даже сказал, что поедет в Кремль, чтобы встретиться с Путиным, как только будет достигнуто соглашение.

Макрон, с другой стороны, призвал к более взвешенному подходу, начиная с перемирия, а затем мирного соглашения, включающего гарантии безопасности. Он отметил, что Европа не хочет слабого соглашения. Любое мирное соглашение, сказал он, должно быть "оценено, проверено и подтверждено".

Однако два лидера договорились о развертывании европейских миротворческих сил, как только мирное соглашение будет достигнуто.

"Они не будут находиться вдоль линии фронта. Они не будут частью какого-либо конфликта. Они будут там, чтобы гарантировать соблюдение мира", - сказал Макрон.

Трамп сказал, что принимает эту концепцию, как и Путин. "Да, он примет это. Я специально задал ему этот вопрос. Он не против этого", - сказал Трамп о позиции Путина по миротворческим силам.

Витит Макрона в США

Макрон, первый европейский лидер, поехавший к Трампу с тех пор, как он вернулся к власти месяц назад. Французский президент назвал свои переговоры с американским коллегой "поворотным моментом" в стремлении к более единому подходу.

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