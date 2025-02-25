В частности, депутат считает, что гарантии безопасности должны предусматривать готовность применения ядерного оружия со стороны Франции и Великобритании.

Гарантии безопасности для Украины от международных партнеров должны быть конкретными, включая возможность применения ядерного оружия.

Такое мнение высказал секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии для "Новости. Live".

Он отметил, что гарантии безопасности должны быть конкретными с четко прописанным планом для каждой страны, что эти государства будут делать в случае агрессии.

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"И они (гарантии безопасности - УНИАН) должны быть конкретными вплоть до применения ядерного оружия", - отметил депутат.

По его убеждению, эти конкретные гарантии безопасности должны выглядеть следующим образом:

"В случае любой агрессии Российской Федерации, которая это делает против Украины... Франция сразу поднимает все свои войска и противовоздушную оборону, и перемещает их к границам с Украиной... Германия направляет все свои самолеты, которые закрывают небо... Франция и Британия готовят свое ядерное оружие и в готовности ударить по Российской Федерации".

В то же время, Костенко считает, что для этого надо двигаться дальше, а Украина уже документально должна быть частью европейской семьи - в составе Европейского Союза.

"Конечно, лучше и в НАТО, чтобы эти гарантии были настоящими", - добавил нардеп.

Гарантии безопасности для Украины - важные новости

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский убежден, что прекращение огня нельзя считать полным завершением войны между Россией и Украиной. Так же гарантией безопасности не будет обещание лидера РФ Владимира Путина больше не нападать на нашу страну.

По данным издания The Wall Street Journal, Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 тысяч европейских сил по поддержанию мира в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня. Этот план не предусматривает прямого военного участия США.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал, что его страна готова предоставить гарантии безопасности Украине. Он отметил, что использование европейских войск в качестве миротворцев не обязательно должно означать, что они будут находиться на линии фронта.

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