Один из них непосредственно касается российского диктатора, два других - его верных олигархов и спецслужб.

Дональд Трамп стал действующим президентом США менее трех недель назад, но уже успел сделать Владимиру Путину три больших подарка. Об этом пишет Newsweek.

Так, на этой неделе Трамп издал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за того, что в конце прошлого года этот уважаемый международный орган выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху, подозреваемого в военных преступлениях во время войны в Газе.

Однако для российского диктатора это тоже отличный подарок, поскольку ранее МУС выдал ордер на арест Путина, обвиняемого в похищениях украинских детей с оккупированных территорий.

Видео дня

"Санкции администрации Трампа ослабляют давление на российского президента. Кремлевские пропагандисты приветствовали риторику и решения новой администрации США на фоне предположений, что они могут принести пользу Москве", - пишет Newsweek.

Второй подарок Москве - это роспуск оперативной группы при Министерстве юстиции, которая по распоряжению предыдущей президентской администрации США занималась поиском скрытых активов российских олигархов. Новый генпрокурор США Пэм Бонди дал распоряжение переориентировать усилия группы на противодействие наркокартелям.

Другая директива Бонди приостановит усилия федеральных правоохранительных органов по борьбе с тайными кампаниями влияния России и других противников, таких как Китай, которые пытаются посеять хаос в американской политике.

Политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал главную "переговорную ошибку" команды Трампа. По его мнению, Трамп зря сразу заявил о невозможности вступления Украины в НАТО, ведь этим вопросом можно было бы торговаться на мирных переговорах с РФ.

Также мы рассказывали, что немецкий канцлер Олаф Шольц пристыдил Трампа за его стремление обменять помощь Украине на ценные металлы. Шольц подчеркнул, что помощь Украине должна быть безвозмездной.

Вас также могут заинтересовать новости: