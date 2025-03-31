В Германии собрались потребовать от ЕС приостановки финансирования и лишения права голоса для стран, которые нарушают верховенство права.

Новое правительство Германии намерено оказать давление на Евросоюз, чтобы тот "добавил жесткости" в отношении стран, которые ведут себя "неподобающим образом". По данным Politico, речь идет о Венгрии.

Уточняется, что консерваторы нового канцлера Германии Фридриха Мерца и левоцентристской Социал-демократической партии (СДПГ) договорились, что потребуют от ЕС приостановки финансирования и лишения права голоса для стран, которые нарушают такие ключевые принципы, как верховенство права.

"Хотя Венгрия напрямую и не упоминается в проекте коалиционного соглашения, однако речь идет о главном нарушителе в ЕС, которого на протяжении многих лет обвиняли в разрушении демократических норм, попираниях свободы прессы и ограничении независимости судей", - пишут журналисты.

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Отмечено, что договоренность о давлении на ЕС с целью преследования таких стран, как Венгрия, является частью временных соглашений, охватывающих такие вопросы, как миграционная политика, поэтапный отказ от угля и расходы на социальное обеспечение.

"Существующие защитные инструменты, от судебных разбирательств о нарушениях и удержания средств ЕС до приостановления членских прав, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше", - отметили участники переговоров из консервативного блока Мерца и СДПГ.

Вето Венгрии на вступление Украины в ЕС

Как писал УНИАН, Венгрия неоднократно выступала против вступления Украины в Евросоюз. Недавно премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что этот процесс является "немыслимым здесь и сейчас". Также он утверждал, что вступление Украины в ЕС нанесет вред сельскому хозяйству Венгрии и разрушит всю венгерскую национальную экономику.

В то же время, министр иностранных дел Петер Сийярто объяснил, до каких пор Венгрия будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Будапешт будет блокировать переговоры до тех пор, пока венгерской общине на Закарпатье не вернут "отобранные у нее права".

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