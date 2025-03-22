Министр говорит, что пока "не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна будет блокировать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз, пока венгерской общине на Закарпатье не вернут "отобранные у нее права". Об этом Сийярто написал на своей странице в фейсбуке.

Он сообщил, что имел телефонный разговор со своей австрийской коллегой Беате Майнль-Райзингер "относительно постоянных нарушений прав венгерской общины на Закарпатье и интеграционных стремлений Украины".

"Я высоко ценю готовность Беате Майнль-Райзингер помочь, однако ситуация остается неизменной: несмотря на постоянные обещания и красивые слова, украинское правительство до сих пор не вернуло венгерской общине те права меньшинств, которые были отобраны с 2015 года", - написал Сийярто.

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Он добавил, что "это неприемлемо и полностью противоречит общим европейским нормам и ценностям".

"Итак, пока эта печальная ситуация продолжается, не может быть и речи о каком-либо прогрессе в переговорах по вступлению Украины в ЕС", - заверил венгерский министр.

Блокирование Венгрией вступления Украины в ЕС: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в феврале 2025-го Венгрия заблокировала первый блок переговоров относительно членства Украины в Европейском Союзе. В этом вопросе она выдвинула Украине дополнительные условия, а именно требует план защиты национальных меньшинств.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что переговоры о вступлении Украины в ЕС замедлились "из-за блокирования представителями одной страны всей работы Украины и всех других государств-членов Европейского Союза". Он заверил, что Украина выполняет свою часть обязательств по вступлению, и процесс переговоров должен этому соответствовать.

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