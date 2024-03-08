Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Французские войска готовятся к высокоинтенсивному конфликту на территории Европы против врага, который может сравниться с ними по огневой мощи. Об этом сообщает Politico.

Полковник Аксель Денис заявил, что боевые действия в Украине вернули полномасштабную войну в Европу. Он руководит центром боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции. Он добавил, что Франция готовится к культуре бдительности в кратчайшие сроки.

Издание пишет, что условия подготовки войск в центре боевой подготовки максимально приближены к реальным полям боя. Воспроизводятся звук, жар и свет артиллерийского огня, повсюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может быть прервана без предупреждения.

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Лагерь площадью 120 квадратных километров является уникальным во Франции. Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где различные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, которые обычно разбросаны по всей стране, могут проводить совместные учения. Это также единственное место, где круглый год тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но учения направлены на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Словам Макрона об отправке войск в Украину

На прошлой неделе Макрон заявил о теоретической возможности отправки западных армий в Украину. The Hill писал, что своим заявлением о возможности отправки войск в Украину президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, допустил дипломатическую ошибку. Но в итоге эта ошибка пошла на пользу и ему, и Украине.

Позже Макрон на встрече с парламентскими партиями заявил, что отправка войск в Украину возможна, если российские оккупанты прорвутся на Киев или Одессу.

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