В Украину отправят боевую модель, оснащенную башней для установки пулемета калибра 12,7 мм.

Франция намерена передать Украине двадцать 12,5-тонных бронеавтомобилей Bastion.

Об этом пишет La Tribune со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что контракт между компанией Arquus, входящей в группу Volvo, и Министерством обороны Франции находится на завершающей стадии.

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Как сообщает BFM TV, поставка может быть осуществлена в кратчайшие сроки, поскольку Arquus имеет достаточно запасов для удовлетворения срочных потребностей.

В понедельник в Национальном собрании (нижняя палата парламента Франции, - УНИАН) премьер-министр Элизабет Борн подробно рассказала об отправке вооружений в Украину.

"Мы выступаем как союзник, надежный и заслуживающий доверия. Мы увеличили поставки военной техники в Украину. Мы это берем на себя. Мы должны дать Украине средства для защиты от вторжения… В настоящее время идет обучение украинских солдат и переброска горючего", — сказала премьер-министр.

Бронеавтомобиль Bastion - что известно

"Бастион" - бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Впервые его представили в 2010 году. Он был разработан, прежде всего, для французского спецназа, действующего в Африке, и экспортируется на этот континент, а также на Ближний Восток.

Автомобиль может перевозить до 10 солдат (2 экипаж + 8 пассажиров). Существует в нескольких версиях, в Украину отправят боевую модель, оснащенную башней для установки пулемета калибра 12,7 мм.

Bastion на трассе может развивать скорость 110 км/ч, а запаса хода может хватить на 1400 км. Этот шестиметровый автомобиль защищен броней стандарта STANAG 4569, уровня 3 от пуль до 7,62-мм и осколков мин.

Как сообщал УНИАН, после начала полномасштабного вторжения России начали предоставлять Украине вооружение для защиты от агрессии россиян.

К примеру, недавно Германия передала Украине обещанные ракетные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и бронетранспортеры Dingo. Хотя стоит отметить, что правительство Олафа Шольца за этих пол года неоднократно было уличено немецкими СМИ в том, что оно больше обещает дать Укране военную технику, чем реально дает. Также стало известно, что правительственная коалиция в Германии приняла единогласное решение не поставлять боевые танки Украине, якобы потому, что на подготовку украинских военных уйдет длительное время.

А Словакия намерена передать Украине 30 бронированных машин пехоты BVP-1. Взамен же Словакия ожидает получить от Германии 15 танков Leopard 2. Ранее Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что САУ уже находятся в распоряжении украинских военных.

Также, правительство Турции передало украинским военным 50 бывших в употреблении бронеавтомобилей с противоминной защитой.

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