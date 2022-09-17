У него сложилось впечатление, что правительство Германии уперлось в какую-то "стену" с этими танками.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему Германия не передает Украине танки Leopard, если уже прислала самоходные гаубицы.

Об этом говорилось в его интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Для нас загадка: мы просим танки Leopard или БМП Marder, а Германия передает бронеавтомобили Dingo. Это также необходимо, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам нужнее всего в бою. В чем проблема?"- Возмущается глава МИД.

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У него создалось впечатление, что правительство ФРГ уперлось в какую-то "стену" с этими танками. Несмотря на это Кулеба надеется, что канцлер Олаф Шольц сможет решить эту проблему.

"Даже если солдатам понадобится больше времени на то, чтобы овладеть "леопардами", эти танки понадобятся и через два-три месяца. Решение нужно принять сейчас", - пояснил министр.

Глава МИД отметил, что скорость украинского контрнаступления зависит исключительно от поставок вооружения от западных партнеров.

Напомним, в Германии нашли еще одну причину для отказы Украине в танках Leopard.

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