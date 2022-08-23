Взамен Словакия ожидает получить от Германии 15 танков Leopard 2.

Словакия передаст Украине 30 бронированных машин пехоты BVP-1.

Об этом сообщает сайт газеты Actuality.sk со ссылкой на министра обороны страны Ярослава Надя.

Взамен же Словакия ожидает получить от Германии 15 танков Leopard 2.

"Я очень рад, что Словакия сможет безвозмездно передать Украине 30 машин BVP-1 и получить от Германии 15 танков Leopard 2 A4", - сказал Надь после переговоров с госсекретарем Министерства обороны Германии Бенедиктом Циммером в Братиславе.

Сроки поставок БМП не объявляются, но министр подчеркнул, что хотел бы сообщить об этом, когда машины уже будут в Украине.

Как сообщал УНИАН, недавно Словакия передала Украине первые четыре самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что САУ уже находятся в распоряжении украинских военных.

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