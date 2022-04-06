Это должно быть фортификационное сооружение вдоль всей границы Украины с РФ.

Пока не будет построена стена на границе с Россией, пограничные области не будут чувствовать себя в безопасности, как и страна в целом.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Пока мы не построим стену, и это должно быть фортификационное сооружение вдоль всей границы Украины с Мордором, мы никогда, особенно пограничные области, не будем чувствовать себя в безопасности, как и страна в целом", - сказал он.

Такая реакция главы ОВА была спровоцирована тем, что оставили нелюди после себя.

"То что мы увидели в освобожденных громадах, там, где они побывали... это что-то ненормальное, они сами превращали нормальные условия в нечеловеческие, они там же ели, там же справляли нужду. Они воровали все, что видели, ломали, крушили", - сказал Живицкий.

Он также рассказал, что оккупанты разграбили электрощитовую и "оставили там хлам в виде своих соотечественников".

"Смех, дикость этой ситуации, что в 50 метрах были остатки их пищи, на борще, произведенном в России, была надпись "своих не бросаем", это говорит четко, что их лозунги для них самих ничего не значат. Их нельзя назвать людьми, даже звери так себя не ведут", - сказал Живицкий.

Стена на границе с РФ: что известно

Напомним, в 2014 году после начала российской агрессии на Донбассе и в Крыму начал выполняться проект Европейского вала на границе с РФ.

По состоянию на 2018 год министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что так называемая "Стена" готова на 80%.

В результате строительство "Стены" длилось семь лет и стоило госбюджет Украины почти 2,5 млрд грн - в январе 2022 года объявили о ее завершении.

Как сообщили в Государственной пограничной службе в ответ на запрос издания Фокус, 31 декабря был завершен период реализации Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавской госграницы, а также территорий, прилегающих к административной границе с временно оккупированным Крымом.

По данным Госпогранслужбы, с 2015 по 2021 года из государственного бюджета Украины на строительство "Стены Яценюка" потратили 2,437 млрд гривен:

2015 год – 400 млн гривен;

2016 год – 200 млн;

2017 год – 200 млн;

2018 год – 500 млн;

2019 год – 400 млн;

2020 год – 400 млн;

2021 год – 337,7 млн.

В ходе выполнения проекта обустроено 403 км противотранспортных рвов, построено 332 км рокадных дорог, 149 переходов дорог через овраги, 99 км металлических заборов и 62 километра заграждения из спирали "Егоза". В апреле-июне 2022 года, по данным ведомства, запланировано принятие еще нескольких инженерно-технических сооружений.

На участках государственной границы в Харьковской области обустроили 4 опорных пункта и 9 огневых позиций, а также возведено 9 комплексов системы видеоконтроля и сигнализации. Похожий механизм также был установлен в Луганской области.

Однако, как видим, "Стена" не спасла Украину от полномасштабного вторжения России.