Забор вряд ли что-то изменит в краткосрочной перспективе.

Пограничная служба Финляндии рекомендовала построить физический барьер на части границы с Россией на фоне того, что россияне массово бегут от мобилизации в эту страну.

Об этом сообщает финская газета Keskisuomalainen

По словам начальника пограничной службы генерал-лейтенанта Паси Костамоваара, речь идет о построении забора на 10-20% восточной границы страны протяженностью около 1300 км (130-260 километров). По подсчетам пограничников, такой забор обойдется сотни миллионов евро.

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Забор вряд ли что-то изменит в краткосрочной перспективе – правительство все еще должно обсудить этот вопрос и дать зеленый свет, а строительство займет 2-3 года, сказал руководитель пограничной службы.

Как сообщает Reuters, только за выходные 17 тысяч россиян, убегая от мобилизации, пересекли границу с Финляндией. Это на 80% больше, чем в предыдущие выходные.

Финляндия с начала сентября на 90% сократила количество туристических виз для россиян, а также объявляла о намерениях о полном ограничении на въезд для россиян.

Массовое бегство россиян из России на фоне объявления мобилизации

На прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин, чья страна потеряла на войне в Украине более 50 тысяч солдат только убитыми, объявил о начале мобилизации.

Это привело к массовому бегству граждан, особенно – мужчин призывного возраста, из страны. По состоянию на вечер субботы, 24 сентября, было известно, что страну покинули более 200 тысяч мужчин.

Среди популярных направлений – Финляндия, Армения, Грузия и другие страны.

На границе с Грузией все эти дни наблюдаются километровые очереди. 26 сентября россияне стянули к границе военных и БТР, заявив, что делают это на случай попытки массового прорыва желающими уехать из страны. 27 сентября стало известно, что российские войска развернут мобилизационный пункт на пункте пропуска "Верхний Ларс" российско-грузинской границы.

Активно обсуждается введение запрета на выезд из РФ для мужчин, которые попадают под мобилизацию. Хотя полного запрета еще нет, военкоматы уже начали рассылать пограничникам списки тех, кого нельзя выпускать.

Также стало известно, что Европейская комиссия пересмотрит визовую политику в отношении россиян, учитывая то, что они массово покидают свою страну после объявления мобилизации.

Мнения среди лидеров стран Европы относительно того, стоит ли способствовать бегству россиян от мобилизации, разделились. Пока Чехия, Испания и Германия говорят о готовности открыть для них границы, Польша, Литва, Латвия и Эстония настаивают на том, что россияне должны оставаться в своей стране.

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