Премьер-министр Словакии упрекнул украинского лидера, что тот выпрашивает деньги у Европы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в резкой форме выразил возмущение тем, что президент Украины Владимир Зеленский "выпрашивает деньги у Европы". При этом он назвал украинского лидера "нищим" и "шантажистом". Об этом свидетельствует видео, опубликованное на странице Фицо в Facebook.

Это произошло во время заседания парламентского комитета, на котором премьер рассказывал о последствиях прекращением транзита российского газа через Украину для Словакии.

При этом Фицо резко высказался о президенте Украины Зеленском - он назвал его ненадежным и сказал, что "сыт им по горло".

"Я здесь не для того, чтобы идти бок о бок с Зеленским. Признаюсь: мне это надоедает. Он бегает по Европе, попрошайничает и шантажирует, выпрашивает у других денег. Этому просто пора положить конец", - сказал премьер Словакии.

Говоря же о России, он назвал ее "надежным партнером" в вопросе поставок энергоносителей, мол, "Россия никогда нас не обманывала, в отличие от Украины".

Заявления Фицо о прекращении транзита российского газа через Украину: важное

Как сообщал ранее УНИАН, после того как Украина остановила транспортировку российского газа через свою газотранспортную систему, Фицо пригрозил Украине "жесткими мерами", чтобы заставить транспортировать российский газ в Европейский Союз.

Премьер Словакии рассказал об обещании российского диктатора Владимира Путина во время встречи в Москве, который обещал продолжить поставки газа в его страну - якобы "Газпром" найдет альтернативные пути.

В конце 2024 года, по словам Зеленского, Украина предлагала Словакии компенсацию убытков, которые они получат в результате отказа от российского газа, однако премьер-министр Роберт Фицо отказался. "Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему", - сказал президент Украины.

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