Между лидерами Украины и Словакии продолжается публичный заочный спор.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет встретиться с Владимиром Зеленский на экономическом форуме в Давосе. В Киеве скептически прокомментировали эту идею.

Дмитрий Литвин, советник президента Украины по вопросам коммуникаций, на платформе Х написал, что Зеленский в интервью Bloomberg News, которое еще не опубликовано, уже прокомментировал предложение словацкого премьера.

По словам Литвина, Зеленский сказал, что не может ничего планировать в случае с Робертом Фицо, поскольку тот "может поехать в Давос, но окажется где-то в Сочи".

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"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, потому что он постоянно пропускает места назначения", - цитирует Зеленского Литвин.

Ссора Зеленского и Фицо: что стоит знать

Как писал УНИАН, из-за нежелания Украины продлевать контракт на транзит российского газа, премьер-министр Словакии Роберт Фицо начал кампанию публичной критики Владимира Зеленского.

В конце декабря он совершил поездку в Москву и встретился с Владимиром Путиным, чем вызвал возмущение не только в Украине, но и во многих странах ЕС.

Сразу после этого Фицо куда-то исчез на несколько недель, но продолжал записывать видеообращения с критикой Зеленского. В конце концов словацкие СМИ выяснили, что Фицо более двух недель отдыхал в дорогом отеле аж во Вьетнаме, время от времени записывая эти видео из своего гостиничного номера. Позже Зеленский в одном из своих заявлений упоминал этот момент.

На днях Фицо публично, через видеообращение в Фейсбуке, а не через дипломатические каналы, пригласил Зеленского на переговоры в Словакию.

На это Зеленский тоже в соцсетях предложил Фицо приехать в Киев "в пятницу".

Сегодня Фицо обнародовал новое заявление, в котором выразил надежду встретиться с Зеленским на экономическом форуме в Давосе в ближайшие дни.

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