Лидер социал-либералов заявил, что его партия будет поддерживать Украину на пути в ЕС.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь словацкому народу с обеспечением энергетической стабильности.

Как передает корреспондент УНИАН, эти слова прозвучали во время его встречи с делегацией словацкой оппозиции и лидером социал-либералов "Прогрессивная Словакия" Михалом Шимечкой:

"Мы готовы говорить об энергетической безопасности. Я понимаю, что эта тема является чувствительной. Мы очень открыты. Мы готовы помочь словацкому народу с энергетической стабильностью и, конечно, безопасностью".

При этом президент добавил, что Киеву очень важно услышать от словацкой нации, что она будет поддерживать украинский народ на пути в Европейский Союз и НАТО.

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Шимечка выразил благодарность украинцам за их храбрость, героизм и самопожертвование. По его словам, народ Словакии понимает, что речь идет о свободе, суверенитете и безопасности не только Украины, но и Европы. Политик добавил, что очень много людей в его стране ценят это и молятся за Украину:

"Это ключевое для наших двух народов, экономики, политического партнерства, чтобы Украина стала частью ЕС. Это очень сильно поможет Словакии в плане экономики, в других отраслях. Но более важно то, что Украина - это Европа. Я могу говорить от имени моей политической партии, членов парламента, наших избирателей, что мы сделаем все, чтобы поддержать Украину, чтобы она получила свою свободу и свое место по праву в ЕС", - сказал он.

Конфликт с Фицо

Как известно, словацкий премьер-министр Роберт Фицо активно критикует Украину и президента Владимира Зеленского за решение не продолжать транзит российского газа через свою территорию.

Он заявил, что из-за этого решения Словакия потеряет около полумиллиарда евро доходов от платы за транспортировку газа. Также он угрожает Киеву ответными мерами.

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