Сенатор смог вовремя прекратить такой разговор.

Председателю комитета по иностранным делам Сената США Бенджамину Кардину через Zoom позвонил человек, который выдавал себя за бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу. Во время разговора мужчина вел себя "нетипично" и спрашивал о разрешении на удары по России ракетами дальнего радиуса действия, пишет The New York Times, ссылаясь на электронное предупреждение, присланное службой безопасности Сената.

Как оказалось, в прошлый четверг офис сенатора получил электронное письмо от якобы Дмитрия Кулебы, с просьбой соединиться с ним через Zoom. Когда состоялся видеозвонок, то человек выглядел, как украинский политик и говорил, как он.

Однако сенатор начал понимать, что что-то не так, когда лицо, выдававшее себя за бывшего украинского министра, начало задавать "политически окрашенные вопросы о предстоящих выборах" и требуя комментария по чувствительным внешнеполитическим вопросам, а именно, поддерживает ли сенатор запуск ракет дальнего радиуса действия на российскую территорию. Поэтому Кардин прекратил этот разговор и заявил об этом руководству Государственного департамента, которое отметило, что человек, который представлялся Кулебой, оказался самозванцем.

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В то же время демократ от штата Мэриленд Кардин также частично подтвердил такой инцидент в своем заявлении в среду вечером. Он сообщил, что "в последние дни злоумышленник обманным путем пытался пообщаться со мной, выдавая себя за известную личность". В то же время политик не рассказал, что это лицо выдавало себя за Кулебу и не сделал никакого намека на Украину.

"Не сразу было понятно, кто организовал операцию, направленную против господина Кардина. Представители разведки предупреждают, что иностранные субъекты, такие как Россия, Иран и Китай, используют искусственный интеллект, включая глубокие фейки, для усиления своих усилий по вмешательству в выборы, причем Россия генерирует больше всего контента", - отметили в NYT, ссылаясь на заявление Управления директора национальной разведки США.

Поэтому сотрудники службы безопасности Сената призывают законодателей сохранять бдительность.

"Хотя за последние несколько месяцев и лет мы наблюдаем рост угроз социальной инженерии, эта попытка выделяется своей технической изощренностью и правдоподобием", - говорится в электронном письме от службы безопасности Сената.

Также в ведомстве добавили, что "вполне вероятно, что в ближайшие недели будут осуществлены и другие попытки".

Распространение фейков в мире - последние новости

Как писал УНИАН, поддельные новостные сайты, которые зарегистрированы в Великобритании, скорее всего, распространяют дезинформацию о западных компаниях, которые работают в Украине. Вероятно, контент на сайтах был сгенерирован ИИ, тогда как анализ лингвиста, нанятого Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным автором.

Ранее Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины рассказал, какие фейки распространяет Россия об операции ВСУ в Курской области. В частности среди таких фейков, является распространение информации о "нацистской Украине".

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