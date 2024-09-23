Подозревается, что за этим стоит российская пропаганда.

Поддельные новостные сайты, зарегистрированные в Великобритании и выглядящие как надежные британские СМИ, предположительно распространяют дезинформацию о западных компаниях, работающих в Украине, Как пишет The Guardian, подозревают, что за этим стоит российская пропаганда.

Отмечается, что публикации сайтов londoninsider.co.uk и talk-finance.co.uk были подхвачены и распространены в Украине, "где британские СМИ имеют репутацию надежных и заслуживающих доверия", отмечает издание.

Использование сайтов было отмечено американской фирмой Sarn, которая работает в Украине в секторах энергетики и военной техники. Она заявила, что статьи на двух сайтах ложно обвиняли ее в торговле оружием, судебном мошенничестве и хищениях. Армен Агас, заместитель председателя Sarn, сказал, что компания категорически отвергла "безосновательные и полностью фейковые новости", которые, по ее словам, "распространялись" сайтами под заголовком: Оружие, деньги и Sarn: как чешско-американская группа присвоила Украину.

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"Мы считаем, что подверглись нападкам из-за нашей работы по экономическому развитию в Украине во время конфликта", — добавил он.

Отмечается, что контент на сайтах, по-видимому, был сгенерирован ИИ, в то время как анализ лингвиста, нанятого Sarn, показал, что оригинальный текст был создан русскоязычным.

При этом статьи были подписаны именем настоящего британского журналиста, однако он заявил, что ничего не знал об истории, которую он должен был написать для londoninsider.co.uk.

Вследствие этого в Британии звучат призывы к парламентариям внести изменения в законодательство, чтобы заставить зарегистрированные в Британии новостные сайты раскрывать информацию о владельцах, как это происходит в ЕС.

Компания NewsGuard, которая стремится противостоять дезинформации путем изучения и оценки новостных сайтов, обнаружила, что ложные рассказы об Украине и ее союзниках уже распространялась в сети до вторжения в феврале 2022 года.

"Компания заявила, что развенчала более 250 ложных историй, связанных с войной между Россией и Украиной, и выявила 627 сайтов, распространяющих эти мифы. Ложные истории варьировались от пропагандистских утверждений о том, что сообщения о массовых убийствах, совершенных российскими войсками в таких местах, как Буча, были "инсценированы", до утверждений о том, что нацистская идеология движет политическим руководством Украины", - пишет Guardian.

Российская пропаганда

Как писало издание Politico, Россия проводит в Европе масштабную информационно-психологическую операцию, и едва ли не успешнее всего она проходит в Германии.

В частности, Россияне широко используют так называемые домены-двойники для распространения фейковых статей и контента, созданного так, будто они происходят из авторитетных западных СМИ. В частности, россияне делают фейковые сайты Reuters, Der Spiegel, Bild, Le Monde, Le Parisien, Welt, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Delfi и других.

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