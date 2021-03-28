Германии необходимо изолировать страну на пасхальные каникулы на следующей неделе, аналогично тому, как это было в прошлом году.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что, по его мнению, карантин на срок от 10 до 14 дней необходим, чтобы взять под контроль вспышку коронавирус в стране.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Если мы возьмем цифры, включая сегодняшние события, нам действительно понадобится еще как минимум 10 или 14 дней, в течение которых мы действительно прекратим наши контакты, нашу мобильность", - сказал он.

По словам Шпана, Германии необходимо изолировать страну на пасхальные каникулы на следующей неделе, аналогично тому, как это было в прошлом году, когда немцам было четко сказано оставаться дома и избегать любых контактов.

Шпан также сказал, что Германия, скорее всего, начнет использование вакцины против коронавируса, разработанной американским производителем Johnson&Johnson, начиная с середины апреля, что даст импульс пока еще медленному развертыванию вакцинации.

Ранее в субботу немецкие врачи заявили, что двухнедельная жесткая изоляция - единственный способ избежать переполнения больниц.

Институт Роберта Коха (RKI) по борьбе с инфекционными болезнями в субботу сообщил о высокий семидневный уровень заболеваемости на 100 000 жителей с середины января: 124,9. Накануне он был на уровне 119,1.

Что этому предшествовало

Германия со вторника потребует тестирования на коронавирус у всех, кто прибывает в аэропорты Германии из-за рубежа.

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Автор: Екатерина Жирий