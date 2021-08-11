Крупная сеть аккаунтов постила мемы о том, что вакцина AstraZeneca превращает людей в шимпанзе.

Компания Facebook удалила в своих соцсетях несколько сотен аккаунтов, которые распространяли фейки о западных вакцинах и вакцинации. Все они связаны с российскими заказчиками.

Об этом говорится в июльском отчете Facebook по безопасности. Под бан попали 65 аккаунтов в соцсети Facebook и 243 аккаунта в Instagram. Отмечается, что раскрытая сеть была нацелена преимущественно на аудиторию в Индии, в странах Латинской Америки, и в меньшей степени – в США. Аккаунты работали на десятках платформ и форумов, но так и не смогли собрать серьезную аудиторию.

Расследование установило связи этой кампании с фирмой Fazze – подразделением зарегистрированной в Великобритании маркетинговой компании, работа которой в основном велась из России. Сейчас работа Fazze на Facebook заблокирована.

Кампания велась двумя волнами, которые разделял интервал в пять месяцев. В ноябре и декабре 2020 года сеть начала постить мемы и комментарии, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе. Через пять месяцев, в мае 2021 года, та же сеть начала постить якобы просочившийся в сеть "отчет AstraZeneca", где ставилась под сомнение безопасность вакцины Pfizer.

Обе волны компании совпали с периодами, когда в ряде стран обсуждался вопрос об экстренном применении данных вакцин.

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Весной сообщалось, что в Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в социальной сети Facebook распространила ложную информацию о вакцине.

По данным суда, на своей странице в Facebook женщина "распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла все этапы испытания, что могло вызвать панику среди населения".

Женщине грозил штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн) или до одного месяца исправительных работ с отчислением 20% заработка.

Автор: Дмитрий Захаров