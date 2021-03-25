По информации суда, на своей странице в Facebook женщина распространила ложную информацию о том, что вакцина не прошла все этапы испытания.

В Ивано-Франковской области будут судить женщину, которая в социальной сети Facebook распространила ложную информацию о вакцине.

Об этом сообщает пресс-служба Коломыйского районного суда.

Читайте такжеСНБО принял решение о создании Центра противодействия дезинформации"Коломыйскому горрайонному суду поступило дело о привлечении к административной ответственности жительницы города Коломыи за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения (ст. 173-1 КУоАП)", - говорится в сообщении.

По данным суда, на своей странице в Facebook женщина "распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла все этапы испытания, что могло вызвать панику среди населения".

Женщине грозит штраф в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 грн) или до одного месяца исправительных работ с отчислением 20% заработка.

Судебное заседание назначено на утро 8 апреля.

Фейки о вакцинации против COVID-19

Ранее Министерство здравоохранения развенчало мифы о вакцинации от COVID-19 и обнародовало перечень фейков на своем сайте.

Facebook будет помечать посты о вакцинах против COVID-19 специальными метками. Такая мера - часть новой кампании в поддержку вакцинации, в рамках которой Facebook хочет помочь 50 млн человек приблизиться к получению прививки.

Компания Twitter сообщила, что будет удалять ложную информацию о вакцинах против COVID-19 со страниц социальной сети. В частности, будут удаляться сообщение о вреде вакцины для здоровья.

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Автор: Катерина Комолова