Один из них должен войти в шестой пакет санкций против России.

Европейский Союз разрабатывает три варианта ограничений на российскую нефть. Один из них — полное эмбарго, но против такого решения выступают отдельные страны.

Как передает Bloomberg, США вместе с ЕС трудятся над санкциями, которые Европа может наложить на нефть из РФ. Союзники рассматривают полное эмбарго, но его блокируют отдельные страны, в частности – Германия и Венгрия. Последняя неоднократно высказывалась о готовности покупать российский газ за рубли.

Второй вариант, который рассматривают США и ЕС — это установление предельной цены на приобретение нефти из РФ. А третий – механизм удержания выплат за покупки. В материале Bloomberg журналисты со ссылкой на свои источники подчеркивают, что добиться эмбарго на дизельное топливо и другую готовую продукцию будет тяжелее, чем на сырую нефть.

Напомним, неделю назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС работает над "умными механизмами" ограничений на российскую нефть. По ее словам, не должно произойти того, что "Путин получит еще более высокие цены на других рынках за поставки, которые должны были бы идти в ЕС". Вот почему Евросоюз рассматривает не только обычное эмбарго.

По данным издания Politico, ограничения на нефть войдут в шестой пакет санкций против РФ вместе с новыми "ударами" по банковской системе страны-агрессора. Тем временем Германия собирается полностью отказаться от российской нефти до конца текущего года.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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