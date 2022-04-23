Законопроект о ленд-лиз был рассмотрен в Сенате США, на следующей неделе ожидается его рассмотрение в Палате представителей Конгресса.

Украина работает по вопросу о ленд-лизе не только с США, но и с европейскими партнерами.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига 22 апреля в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в американских реалиях ленд-лиз означает на практике для упрощения президента США бюрократических и законодательных процедур по принятию решения и заключения сделок о поставках, как в ситуации Украины, тяжелого вооружения.

"Известно, что законопроект о ленд-лиз уже был рассмотрен в Сенате США, сейчас ожидается его рассмотрение в Палате представителей.

Следующая неделя в Конгрессе США сессионная, поэтому Украина ожидает дальнейшего прохождения этого законопроекта. По опыту Второй мировой войны, известно, что все решения по ленд-лизу помогают приблизить победу. Поэтому этот законопроект о ленд-лиз имеет для Украины историческое значение. Это позволит ускорить отправку военной техники в Украину на фоне российского вторжения", - отметил Сибига.

Кроме того, он проинформировал, что Украина работает по вопросу ленд-лиза не только с американскими партнерами, но и с европейскими.

Этот вопрос поднимали в ходе визита на этой неделе в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля, чтобы украинская сторона имела возможность получать конкретную помощь не только на макрофинансовом уровне, но и в виде конкретных вооружений и конкретного финансирования.

"Наши потребности доведены до Германии, диалог у нас происходит на постоянной основе. В рамках Европейского Союза для закупки вооружения для Украины, на первоочередные нужды выделено 1,5 млрд евро. Соответственно от возможностей того или иного государства. Это можно по разному называть, но суть одна - Украина нуждается в конкретных вещах и конкретной помощи неотложной помощи", - акцентировал заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Напомним, у Зеленского уверены, что Запад ежемесячно будет предоставлять Украине по $7 миллиардов помощи.

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